Cevizli Pirinçli İncir

Pirinci ayıkladıktan sonra yıkayıp, süzün. Küçük bir tencereye alıp üzerine su ilave edin ve ateşe oturtun. Kaynayana dek harlı, sonra kısık ateşte pirinç suyunu çekip, yumuşayana dek pişirin. Üzerine yarım çay bardağı pekmez gezdirip karıştırın ve ateşten alın. İncirlerin sap kısımlarını kesip, yumuşaması için ılık su içinde 5 dakika bekletin. Daha sonra süzün. İncirlerin sap kısmını kestiğiniz yerden parmağınızla içini açın. İncirlerin yarısını pirinçle, yarısını cevizle doldurun. Geniş bir tencereye, açık kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirin. Cevizli olanların üzerine kalan pekmezi paylaştırın. Üzerlerine 1 su bardağı su gezdirin. Kaynayana dek harlı, daha sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Arzunuza göre sıcak, ılık veya soğuk olarak servis yapın.

Aşçı Arzu Aygen