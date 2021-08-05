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Sofra Diğer Cevizli ve üzümlü dilimler

Cevizli ve üzümlü dilimler

Cevizli ve üzümlü dilimler
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ceviz



3 su bardağı siyah üzüm



1 Türk kahvesi fincanı + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı



14 dal taze kekik



1 yemek kaşığı bal



1 yemek kaşığı balsamik sirke



1 adet baget ekmek



200 gram Bergama tulum peyniri, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Türk kahvesi fincanı dolusu zeytinyağı, 10 dal kekiğin yaprağı, bal, balsamik sirke, az miktarda tuz ve karabiberi bir kabın içinde karıştırın. Tanelenmiş üzüm ilave edip iyice karıştırın ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, ızgara veya turbo modunu kullanarak üzümleri 15 dakika pişirin. Fırınınızın bu özellikleri yoksa pişme süresini uzatıp, üzümler çatlayana kadar pişirin. Baget ekmeği dilimleyip hafifçe kızartın. Cevizleri yapışmaz yüzeyli tavada kavurun ve daha sonra ufalayın. Ayrı bir yerde keçi peyniri, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 4 dal kekiğin yapraklarını çatalla ezerek karıştırın. Daha sonra ekmeklerin üzerlerine sürün. Soslu kızarmış üzümleri yerleştirin ve ceviz serperek servis yapın.

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