Chıa tohumlu kurabiye

Yumurta, yumurta sarısı ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Tereyağı, rendelenmiş portakal kabuğu ve yoğurt ilave edip karıştırın. Kabartma tozu, chia tohumu ve unu ilave edip yoğurun (hamur elinize yapışıyorsa 1-2 yemek kaşığı un ilave edin). Hamuru merdaneyle yarım santim kalınlığında olacak şekilde açın. Şekilli kalıplarla kesip yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine fırçayla yumurta akı sürüp toz şeker serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafifçe pembeleşene kadar pişirin. Oda ısısında soğutun ve servis yapın.

Chia, Maya dilinde 'güç' anlamına geliyor. Süt, yoğurt ve meyve ile biraz dargınlığı olan çocukların böylesine 'güç'lü bir tahılın hatırına severek yiyeceğini düşünüyoruz. Chia tohumu, lif, Omega-3 yağları, protein, vitamin ve minerallerce çok zengindir.