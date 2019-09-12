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Domates Turşusu Tarifi

Turşu denilince akla gelenin dışında olan domates turşusunu denediniz mi?
Domates Turşusu Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg kiraz domates



1 demet dereotu



6-8 diş sarmısak



5 su bardağı su



5 çorba kaşığı tozşeker



Yarım su bardağı limon sirkesi



5-6 adet tane karabiber



5-6 adet tane yenibahar



2 çorba kaşığı tuz


YAPILIŞI

3 adet 1'er litrelik cam kavanozu suda kaynatıp, kurulayın. Her birinin içine dereotunu pay edin. Sarmısakların her birini 3'e bölüp kavanozlara atın. Su, tuz ve tozşekeri geniş bir tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra sirke ilave edip 2-3 dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Domatesleri yıkayıp, çatal yardımıyla iki taraflarından delikler açın. Daha sonra kaynayan tencereye atıp, kapağını kapatın ve kısık ateşte 15-20 dakika pişirin (bu aşamada domateslerin büyüklüğüne göre pişme süresi birkaç dakika farklılık gösterebilir). Domatesleri kavanozlara yerleştirip, üzerlerine karabiber ve yenibahar atın. Tenceredeki kaynar suyu dökün ve kapaklarını kapatın. 1 gün dinlendirip servis yapın.

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