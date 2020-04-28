Domatesli fırın kebabı

Domatesleri kabukları ile birlikte dörde bölün. Çarliston biber ve sivri biberleri temizleyip irice doğrayın. Patlıcanları alacalı soyup parmak şeklinde doğrayın. Daha sonra acısını almak için üzerine tuz serpip 10 dakika bekletin. Sudan geçirip kurulayın. Tereyağını geniş bir tavaya alıp eti soteleyin. Üzerine patlıcan ve biberleri katın. Birkaç dakika kavurup domates, tuz ve karabiber ilave edin. Tavanın kapağını kapatıp 2-3 dakika pişirin ve ocağı kapatın.

Hamur için unu bir kaba alıp, üzerine soğuk tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri ve tuz ekleyip karıştırın. Suyu ekleyin ve çok hızlı bir şekilde karıştırıp top haline getirin. Hamura kıyılmış taze soğan katın. Unlanmış zeminde yemeği pişireceğiniz fırın kabının tabanı büyüklüğünde hamuru açın.

Yağlanmış kaba, açtığınız hamuru yerleştirin. Üzerine tavadaki domatesli ve etli malzemeyi iç harcı ekleyip hamuru şekillendirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 25-30 dakika pişirin. Fırını kapatıp 10 dakika içinde dinlendirdikten sonra dilimleyip servis yapın.