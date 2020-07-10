Domatesli ve peynirli tart

Tart hamuru malzemesini mikserin orta devrinde hamur toparlanana kadar karıştırın. Hamur toparlanınca elinizde yuvarlayıp streç filmle kaplayın ve 30 dakika buzdolabında dinlendirin. 25 cm'lik tart kalıbını tereyağı ile yağlayıp un serpin ve fazla ununu silkeleyin. Dinlenen hamuru iki adet pişirme kağıdı arasında 30 cm çapında açın. Hamuru kalıba yerleştirerek kenarlarını kalıbın yüksekliğinde düzeltin. Çatal yardımıyla hamurun üzerinden ve yanlarından delikler açın. Kalıbın boyutunda kesilmiş pişirme kağıdını tart hamurunun üzerine yerleştirip üzerine 1 su bardağı nohut veya fasulye yerleştirin. 1 saat buzdolabında dinlendirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Isıyı 180 dereceye düşürüp, pişirme kağıdı, nohut veya fasulyeyi aldıktan sonra 15 dakika daha kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Peynirli dolgu için tüm malzemeyi karıştırıp tartın üzerine yayın. Üzeri için domatesleri yıkayıp kuruladıktan sonra her birini ikiye kesin. Zeytinyağı, tuz, fesleğen ve reyhan yapraklarıyla harmanlayarak peynirli dolgunun üzerine yerleştirerek servis yapın.