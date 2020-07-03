Ekmek pudingi

EKMEKLERİ küçük küçük doğrayın. Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Süt ilave edip çırpmaya devam edin. Tarçın, muskat ve vanilya ekleyip karıştırın. Ekmekleri küçük boy ve yağlanmış yuvarlak kek kalıbına yerleştirip üzerine sütlü karışımı gezdirin. Kalıbın tabanını tezgaha hafifçe vurarak sütlü karışımın ekmeklerin arasına girmesini sağlayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek yaklaşık 45 dakika pişirin. Fırından alıp 5 dakika dışarıda dinlendirin. Kek kalıbından çıkarıp dilerseniz bütün dilerseniz porsiyonluk çember kalıplarla kesip servis tabaklarına alın. Üzerlerine pudra şekeri serpip ılık olarak servis yapın.