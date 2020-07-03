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Sofra Diğer Ekmekli peynir topları

Ekmekli peynir topları

Ekmekli peynir topları
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 dilim bayat ekmek



300 gram keçi peyniri



1/2 demet maydanoz



1/2 demet dereotu



1 yemek kaşığı biberiye, karabiber



Birer çay kaşığı toz kırmızıbiber ve zerdeçal


YAPILIŞI

TOZ kırmızıbiber, zerdeçal ve karabiberi harmanlayıp bir kenara alın. Bayat ekmekleri tavada veya ekmek kızartma makinesinde ya da fırında renk alana dek kızartın. Havanda dövüp veya mutfak robotundan geçirip toz haline getirin. Üzerine, ufalanmış keçi peyniri, ince kıyılmış maydanoz, dereotu ve biberiye ilave edip yoğurun. Elinizi ara sıra ıslatarak harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Baharatları karıştırın. Avucunuzda yuvarlayıp baharat karışımına bulayın. Buzdolabında 10 dakika dinlendirip servis yapın.

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