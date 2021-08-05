DETAYLI ARA
Sofra Diğer Fırında domates soslu hellim peyniri

Fırında domates soslu hellim peyniri

Fırında domates soslu hellim peyniri
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram hellim peyniri



2 adet salçalık kırmızıbiber



1 kg kiraz domates



2 yemek kaşığı zeytinyağı



Yarımşar çay kaşığı tuz ve karabiber



SÜSLEMEK İÇİN



3 dal taze fesleğen


YAPILIŞI

Hellim peynirini dilimleyip yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı hafifçe kızartın. Kırmızıbiberleri fırında veya ocağın üzerinde közleyip kabuklarını temizleyin ve irice doğrayın.

Kiraz domatesleri zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızıbiberle harmanlayın. Orta boy fırın kabına yerleştirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında domatesler iyice yumuşayana kadar pişirin. Fırın kabını çıkarıp domateslerin aralarına hellim peynirlerini yerleştirin. Yeniden fırına verip önceden ısıtılmış 220 derece fırında 10 dakika pişirin. Üzerini fesleğen yaprakları ile süsleyip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Sütlü erişte
Sütlü erişte
Peynirli patlıcan
Peynirli patlıcan
Peynirli sarma
Peynirli sarma
Peynirli patates
Peynirli patates
Acılı peynir
Acılı peynir
Peynirle doldurulmuş pancarlar
Peynirle doldurulmuş pancarlar
Cevizli ve üzümlü dilimler
Cevizli ve üzümlü dilimler
Zeytinyağında yoğurt peyniri
Zeytinyağında yoğurt peyniri

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA