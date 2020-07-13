Fırında patates ve soğan

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla elma dilimi şeklinde doğrayın. Kırmızı soğanları kabuklarıyla beraber dörde bölün. Acı biberi kıyıp tüm malzemeyi geniş bir kapta zeytinyağı, kekik yaprakları ve öğütülmüş deniz tuzu ile harmanlayın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine sadece patatesleri yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda tepsiyi çıkarıp patatesleri ters yüz edin ve ayırdığınız soğan ve biberi de ekleyip 20-25 dakika daha pişirerek fırından alın. Ketçap ve hardalla birlikte sıcak servis yapın.