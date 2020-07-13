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Sofra Diğer Fırında patates ve soğan

Fırında patates ve soğan

Fırında patates ve soğan
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet taze patates



6 çorba kaşığı zeytinyağı



8 adet küçük boy kırmızı soğan



1 adet küçük kırmızı acı biber



10-12 dal taze kekik



Yeteri kadar deniz tuzu



SUNUM İÇİN:



Ketçap ve hardal


YAPILIŞI

Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla elma dilimi şeklinde doğrayın. Kırmızı soğanları kabuklarıyla beraber dörde bölün. Acı biberi kıyıp tüm malzemeyi geniş bir kapta zeytinyağı, kekik yaprakları ve öğütülmüş deniz tuzu ile harmanlayın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine sadece patatesleri yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda tepsiyi çıkarıp patatesleri ters yüz edin ve ayırdığınız soğan ve biberi de ekleyip 20-25 dakika daha pişirerek fırından alın. Ketçap ve hardalla birlikte sıcak servis yapın.
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