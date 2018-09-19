Glutensiz Kıtırlar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Üç çorba kaşığı su, çiya ve keten tohumunu karıştırıp jelleşene dek dinlendirin. Geniş bir kaba un, zeytinyağı, tuz ve çiyalı karışımı alıp karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek kalan suyu da ekleyip yoğurun. Hamuru, iki parça pişirme kağıdı arasına koyup. Üzerine hafifçe bastırın ve sonra merdane yardımıyla mümkün olduğu kadar inceltin. Hamurun üzerindeki pişirme kağıdını çıkarıp, bıçak yardımıyla şeritler halinde kesin. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Fırını 160 derecede ısıtıp sonra ısıyı 120 dereceye düşürün ve fırın tepsisini fırına yerleştirin. 40 dakika pişirip servis yapın.