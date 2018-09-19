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Glutensiz Kıtırlar

Glutensiz Kıtırlar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 çorba kaşığı su

1 çorba kaşığı çiya tohumu

1 çorba kaşığı keten tohumu

1 su bardağı karabuğday unu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

tuz

YAPILIŞI

Üç çorba kaşığı su, çiya ve keten tohumunu karıştırıp jelleşene dek dinlendirin. Geniş bir kaba un, zeytinyağı, tuz ve çiyalı karışımı alıp karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek kalan suyu da ekleyip yoğurun. Hamuru, iki parça pişirme kağıdı arasına koyup. Üzerine hafifçe bastırın ve sonra merdane yardımıyla mümkün olduğu kadar inceltin. Hamurun üzerindeki pişirme kağıdını çıkarıp, bıçak yardımıyla şeritler halinde kesin. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Fırını 160 derecede ısıtıp sonra ısıyı 120 dereceye düşürün ve fırın tepsisini fırına yerleştirin. 40 dakika pişirip servis yapın.
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