Hamur kesesinde balkabağı

HARÇ için balkabağını küçük küpler halinde doğrayıp yıkayın. Suyunu iyice süzüp, tencereye alın. Üzerine tozşeker ekleyip, koyu kıvam alana dek pişirin. Zencefil ve vanilya ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde buğday nişastasını 2 çorba kaşığı suda açıp, balkabağına ekleyin. Ardından hafifçe karıştırıp ocaktan alın. Ceviz ekleyip harmanlayın. Hamur için yoğurt, sıvıyağ, yumurta, tozşeker, sirke ve tuzu karıştırın. Aldığı kadar un ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, 10 dakika dinlendirin. Her bir bezeyi yarım cm kalınlığında açıp, tereyağı ile yağlanmış küçük fırın kaplarının içlerine yerleştirin. Ortalarına balkabaklı harcı pay edip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında hamur hafif pembeleşene dek pişirin. Ilık veya soğuk servis yapın.