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Hamur kesesinde balkabağı

Misafirleriniz ve sevdikleriniz farklı bir lezzet! İşte nefis hamur kesesinde balkabağı tarifi...
Hamur kesesinde balkabağı
  • 8 Kişilik
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Balkabaklı harç için:



2 dilim temizlenmiş balkabağı



4 çorba kaşığı tozşeker



1 çay kaşığı toz zencefil, 1 paket vanilya



1 çorba kaşığı buğday nişastası



2 çorba kaşığı su



1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz



Hamuru için:



Yarım çay bardağı sıvıyağ



1 çay bardağı oda sıcaklığında yoğurt



1 adet yumurta



Yarım çay bardağı tozşeker



1 çorba kaşığı sirke, bir tutam tuz



Aldığı kadar un


YAPILIŞI

HARÇ için balkabağını küçük küpler halinde doğrayıp yıkayın. Suyunu iyice süzüp, tencereye alın. Üzerine tozşeker ekleyip, koyu kıvam alana dek pişirin. Zencefil ve vanilya ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde buğday nişastasını 2 çorba kaşığı suda açıp, balkabağına ekleyin. Ardından hafifçe karıştırıp ocaktan alın. Ceviz ekleyip harmanlayın. Hamur için yoğurt, sıvıyağ, yumurta, tozşeker, sirke ve tuzu karıştırın. Aldığı kadar un ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, 10 dakika dinlendirin. Her bir bezeyi yarım cm kalınlığında açıp, tereyağı ile yağlanmış küçük fırın kaplarının içlerine yerleştirin. Ortalarına balkabaklı harcı pay edip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında hamur hafif pembeleşene dek pişirin. Ilık veya soğuk servis yapın.

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