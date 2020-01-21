DETAYLI ARA
Sofra / Diğer / Havuç köftesi

Havuç köftesi

Havuç yemeyen ama köfte seven çocuklar için birebir tarif! İster misafirinize isterseniz aile sofralarınıza hazırlayacağınız özellikle çocukların bayılarak yiyeceği havuç köftesi tarifi...
Havuç köftesi
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet havuç, yeteri kadar su



2 adet patates



2 çorba kaşığı tereyağı



3 çorba kaşığı un



1 adet yumurta



3 dal kıyılmış maydanoz



3 dal kıyılmış dereotu,



Tuz, karabiber, kimyon



Kızartmak için: Sıvıyağ



Köfteleri bulamak için: Yeterince un


YAPILIŞI

Havuçları temizleyip birkaç parçaya bölün. Üzerlerini geçecek kadar su ekleyip, iyice yumuşayana dek haşlayın ve çatalla ezin. Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve ezerek püre haline getirin. Tereyağını eritip, kısık ateşte unu sarartmadan kavurun. Soğuduktan sonra üzerine püre haline getirdiğiniz havuç ve patatesi katın. Yumurta, maydanoz, dereotu, tuz, karabiber ve kimyon ilave edip yoğurun. Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizi ara sıra suya batırarak oval köfteler hazırlayın ve un serpilmiş bir tepsiye dizin. Tepsiyi sallayarak üzerlerine un yapışmasını sağlayın. Bol yağda kızartın. Fazla yağını almak için yağlı kağıt üzerine çıkarın. 5 dakika bekletip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Sebze çorbası
Sebze çorbası
Şıra tarifi
Şıra tarifi
Cevizli Pirinçli İncir
Cevizli Pirinçli İncir
Sebze Dolgulu Baharatlı Börekler
Sebze Dolgulu Baharatlı Börekler
Baharatlı sebze cipsleri
Baharatlı sebze cipsleri
Narlı içli köfte tarifi
Narlı içli köfte tarifi
Sebzeli bulgur köftesi
Sebzeli bulgur köftesi
Kavurmalı ve Kaşarlı Pide tarifi
Kavurmalı ve Kaşarlı Pide tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN