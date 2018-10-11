Humuslu Caponata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Humus için tahin ve limon suyunu blenderden geçirin. Üzerine zeytinyağı, sarımsak, kimyon ve tuz ekleyip bir kez daha blenderden geçirin. Kabukları temizlenmiş nohut ilave edip, pürüzsüz bir kıvam alana dek blenderden geçirin. Çok katı ise 2-3 su bardağı su ekleyin ve karıştırın. 2 Kaponata için patlıcanları kabukları ile birlikte dörde bölüp, 1.5 cm büyüklüğünde doğrayın. Tuzlu suya koyup 20 dakika dinlendirin. Suyunu süzüp kurulayın. 3 Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın ve patlıcanları kızartın. Daha sonra başka bir kaba aktarın. Aynı tavada dolmalık fıstığı kavurun. Fıstığı tavadan alıp, aynı tavada patlıcanların büyüklüğünde doğranmış soğanları rengi dönene dek karıştırarak soteleyin. Üzerine kıyılmış kereviz sapı, zeytin ve kapari ilave edip bir-iki çevirin. Domateslerin kabuklarını temizleyip küp doğrayın ve tavaya ekleyin. Salçaları katıp, domates suyunu çekene dek soteleyin. Sirke ve esmer şeker ilave edip, sirkenin kokusu gidene dek 1 dakika soteleyin. Üzerine patlıcan ve dolmalık fıstığı ekleyip karıştırın. Tuz, karabiber ve kıyılmış maydanozu katıp karıştırın. Biriki çevirip ocaktan alın. En az 30 dakika dinlendirip humusla birlikte servis yapın