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Sofra Diğer İncir uyutması

İncir uyutması

İncir uyutması
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet kuru incir



1 çay bardağı süt



1 tatlı kaşığı tereyağı



1/2 çay kaşığı vanilya



Yeteri kadar sıcak su



ÜZERİ İÇİN:



Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı



SUNUMU İÇİN:



Ceviz içi


YAPILIŞI

İncirleri sıcak suda yaklaşık 1 saat bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra süzün ve küp doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine süt ekleyip ocağa oturtun ve yumuşayana kadar kaynatın. Ocaktan almadan hemen önce tereyağı ve vanilya ekleyip ocaktan alın. Ilındıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirin. Kaselere aktarıp soğutun. Hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süsleyin. Yanında cevizle birlikte servis yapın.

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