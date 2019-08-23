Izgara Patlıcan Bohçası

PATLICANLARI alacalı soyup, 16 dilim elde edecek şeklide boylamasına ince dilimleyin. Büyük bir tencerede tuzlu su kaynatın ve patlıcan dilimlerini hafifçe yumuşayana kadar 2-3 dakika haşlayın. Kağıt havlu ile iyice kurulayın. Hellim peynirini 8 parça, domatesleri 4'er parça olacak şeklide dilimleyin. İki patlıcan dilimini düz bir zemine + şeklinde yerleştirin. Ortasına hellim, domates ve fesleğen yaprağı yerleştirin. Tuz ve karabiber serperek patlıcanları bohça şeklinde katlayın. Sosu için bütün malzemeyi iyice çırpın. Tuz ve karabiber ekleyerek kenara alın. Patlıcan bohçalarını fırça ile yağlayarak her bir yüzünü 5'er dakika pişirin. Sosu üzerine dökün ve kavrulmuş dolmalık fıstık ve fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis yapın.