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Izgara Patlıcan Bohçası

Patlıcanın her halini ayrı seviyorum diyenlerdenseniz bu tarifi mutlaka deneyin. Hellim peynirinin ve kızarmış patlıcanın bir araya geldiği bu lezzetli tarif tüm detaylarıyla sizlerle
Izgara Patlıcan Bohçası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 adet uzun boy patlıcan



225 gram hellim peyniri



2 adet küçük boy domates



16 adet fesleğen yaprağı



2 çorba kaşığı zeytinyağı



Tuz, karabiber



Sos için:



2 çorba kaşığı rendelenmiş domates



4 çorba kaşığı zeytinyağı



1 tatlı kaşığı balzamik sirke



Tuz, karabiber



Süslemek için:



3 çorba kaşığı dolmalık fıstık



Fesleğen yaprakları


YAPILIŞI

PATLICANLARI alacalı soyup, 16 dilim elde edecek şeklide boylamasına ince dilimleyin. Büyük bir tencerede tuzlu su kaynatın ve patlıcan dilimlerini hafifçe yumuşayana kadar 2-3 dakika haşlayın. Kağıt havlu ile iyice kurulayın. Hellim peynirini 8 parça, domatesleri 4'er parça olacak şeklide dilimleyin. İki patlıcan dilimini düz bir zemine + şeklinde yerleştirin. Ortasına hellim, domates ve fesleğen yaprağı yerleştirin. Tuz ve karabiber serperek patlıcanları bohça şeklinde katlayın. Sosu için bütün malzemeyi iyice çırpın. Tuz ve karabiber ekleyerek kenara alın. Patlıcan bohçalarını fırça ile yağlayarak her bir yüzünü 5'er dakika pişirin. Sosu üzerine dökün ve kavrulmuş dolmalık fıstık ve fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

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