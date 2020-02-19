Kakao erişteli muhallebi tarifi

Kakaolu erişte için yumurta ve kakaoyu derin bir kaba alın. Kulak memesinden daha sert bir hamur elde edene kadar un ve su ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 2 saat dinlendirin. Daha sonra oklava yardımıyla yarım cm kalınlığında açın ve 2 parmak genişliğinde enlemesine uzun şeritler kesin. 3-4 adet şeridi üst üste koyun ve kibrit çöpü kalınlığında kestikten sonra kurutun. Sıvıyağda çevirerek kızartın ve soğuması için bir kenara alın. Muhallebi için sütü bir tencereye alın ve içine un, nişasta, tozşeker ve krema katıp, koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına geldiğinde kupların yarısına kadar doldurun. Üzerine kakaolu erişte ve file badem serpin. Kalan muhallebiyi kuplara pay edip, kalan kakaolu erişte, file badem ve çilekle süsleyin. Buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra servis yapın.