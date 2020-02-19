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Kakao erişteli muhallebi tarifi

Bu tarif size ilginç gelebilir fakat bildiğiniz lezzetlerden farkı yok. Kakao erişteli muhallebi tarifini denemelisiniz. İşte tarifi...
Kakao erişteli muhallebi tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kakaolu erişte için:



1 adet yumurta



1 çorba kaşığı kakao



Aldığı kadar un



Yeteri kadar su



Kızartmak için:



3 çorba kaşığı sıvıyağ



Muhallebi için:



1 litre süt



1 su bardağı tozşeker



2 çorba kaşığı un



1 çorba kaşığı nişasta



1 kutu (200 ml) krema



Süslemek için:



File badem ve çilek


YAPILIŞI

Kakaolu erişte için yumurta ve kakaoyu derin bir kaba alın. Kulak memesinden daha sert bir hamur elde edene kadar un ve su ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 2 saat dinlendirin. Daha sonra oklava yardımıyla yarım cm kalınlığında açın ve 2 parmak genişliğinde enlemesine uzun şeritler kesin. 3-4 adet şeridi üst üste koyun ve kibrit çöpü kalınlığında kestikten sonra kurutun. Sıvıyağda çevirerek kızartın ve soğuması için bir kenara alın. Muhallebi için sütü bir tencereye alın ve içine un, nişasta, tozşeker ve krema katıp, koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına geldiğinde kupların yarısına kadar doldurun. Üzerine kakaolu erişte ve file badem serpin. Kalan muhallebiyi kuplara pay edip, kalan kakaolu erişte, file badem ve çilekle süsleyin. Buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra servis yapın.

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