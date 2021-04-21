Kakaolu Gül Tatlısı

6–8 KİŞİLİK

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

Birer paket kabartma tozu ve vanilya

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı Kurukahveci Mehmet Efendi Kakao

ŞERBET İÇİN

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

3–4 damla limon suyu

Yoğurt, ayçiçeği yağı ve sirkeyi karıştırın.

İrmik, tereyağı, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip yoğurun.

Hamuru iki parçaya ayırın. Bir parçasına Kurukahveci Mehmet Efendi kakaoyu ilave edip iyice yoğurun.

Her iki hamuru da ayrı ayrı merdane yardımıyla 0,5 cm kalınlığında açın. Daha sonra çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar çıkarın.

2 adet kakaolu, 2 adet sade hamuru dönüşümlü olarak ve hafif uçları birbirlerine değecek şekilde yerleştirin. Rulo şeklinde yuvarlayıp, ortadan ikiye kesin. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın.

Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30–35 dakika pişirin.

Şerbet için tozşeker ve suyu, tozşeker eriyene kadar kaynatın. Ocaktan alıp limon suyu ekleyin ve karıştırın. Soğuması için kenara alın.

Tatlıyı fırından alıp ılınmaya bırakın. Ilındığında üzerine ilk sıcağı geçmiş olan şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince servis tabağına alıp servis yapın.