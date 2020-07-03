Karamelli ekmek

Bayat tost ekmeklerini küp doğrayıp fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika renk alana kadar pişirin. Yarım su bardağı esmer şekeri tencereye alıp kısık ateşte eritin. Esmer şeker eriyince tereyağını ekleyip hızlıca karıştırın. Ocaktan alıp ekmekleri her tarafı kaplanacak şekilde karamele batırın. Servis tabağına alıp soğumaya bırakın. Krem peynir ve kalan 1.5 yemek kaşığı esmer şekeri mikser yardımıyla çırpıp sıkma torbasına alın. Ekmek dilimlerinin üzerlerine sıkıp soğuk olarak kahve veya çayın yanında servis yapın.

Aklınızda bulunsun!

Bayat ekmekleri fırınladıktan sonra blenderden geçirip un haline getirin. Cam kavanozlara koyup, galeta unu olarak değerlendirebilirsiniz.

Bayat ekmekleri küp şeklinde doğrayıp fırınladıktan sonra cam kavanozlara koyup sulu yemeklerinizde servis tabağının yanına koyup yemekle birlikte servis edebilir veya çorbalarda kruton olarak değerlendirebilirsiniz.

Kurumuş ekmeklerinizi kevgire koyup üzerini kapatın. Daha sonra kevgiri, içinde su kaynayan bir tencerenin üzerine ve suya değmeyecek şekilde oturtun. Bu şekilde tencerede kaynayan suyun buharında 4-5 dakika bekletin. Ekmeklerinizin yumuşacık olduğunu ve tazelendiğini göreceksiniz.

Günlük ekmek alışverişi yapmadan önce pişireceğiniz yemeğe karar verip daha sonra ekmek alın. Pilav veya makarna yenen öğünlerde ekmek miktarını azaltın.

Düşük gramajlı ekmek almaya özen gösterirseniz, fazla gelip bayatlamasını önlemiş olursunuz. Ekmeğinizi yiyeceğiniz kadar dilimleyin.

Ekmeğinizi buzdolabında veya derin dondurucuda daha uzun süre saklayabilirsiniz.