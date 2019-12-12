DETAYLI ARA
Sofra / Diğer / Kavurmalı ve Kaşarlı Pide tarifi

Kavurmalı ve Kaşarlı Pide tarifi

Hamurlu tariflerden vazgeçemeyenler ve her halini sevenler için et ve kaşarlı içle yapacağınız harika bir pide. İşte size tüm detaylarıyla kavurmalı kaşarlı pide tarifi...
Kavurmalı ve Kaşarlı Pide tarifi
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 2 kg un



42 gram yaş maya



1 tatlı kaşığı tuz



Yeteri kadar ılık su



İç malzemesi için: 1 kg kavurma



500 gram kaşar peyniri



Pidenin kenarlarına sürmek için:



50 gram tereyağı


YAPILIŞI

Hamur için un, maya ve tuzu yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyin ve yoğurun. Hamuru 10 adet eşit bezeye ayırın ve üzerini nemli bir bezle örtüp, 15 dakika dinlendirin. 1 adet bezeyi oklavayla açın ve kenarlarını 1 parmak genişliğinde içeri doğru kıvırın. Karşılıklı uç kısımlarına elinizle bastırın ve pide şekli verin. Ortasına kıyılmış kavurmadan yayın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Kenar kısımlarına tereyağı sürüp, sıcak olarak servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Kokoreçli Pide tarifi
Kokoreçli Pide tarifi
Sebzeli bulgur köftesi...
Sebzeli bulgur köftesi...
Kavun Dolması Tarifi
Kavun Dolması Tarifi
Patlıcan yatağında köfte tarifi
Patlıcan yatağında köfte tarifi
Frıttata tarifi
Frıttata tarifi
Ev yapımı sucuk tarifi
Ev yapımı sucuk tarifi
Domates Turşusu Tarifi
Domates Turşusu Tarifi
Koza Patates Tarifi
Koza Patates Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN