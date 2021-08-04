Kavurmalı ve peynirli açık pide

HAMUR İÇİN
1.5 su bardağı un
125 gram soğuk tereyağı
1 tutam tuz 60 ml soğuk su
HARÇ İÇİN
200 gram kavurma
Yüzer gram lor, dil, kaşar ve beyaz peynir
20 adet ince doğranmış ada çayı
1 çay kaşığı zerdeçal
Birer çay kaşığı karabiber ve toz kırmızı biber
Yeteri kadar tuz
Harç için malzemenin hepsini bir kasede karıştın. Hamur için un, tereyağı ve tuzu mutfak robotunun hamur aparatıyla bulgur gibi olana kadar çekin. Su ekleyip, sert kıvamlı bir hamur elde edin. Gerekirse damla damla su ekleyin. Hamuru buzdolabı poşetine alıp, buzdolabında 30 dakika bekletin. Unlu zeminde büyükçe bir daire halinde açın. Yaklaşık 35 cm çapında. Fırın tepsisine yerleştirip, buzdolabında 30 dakika bekletin. Buzdolabından alıp, 5-10 dakika dinlendirin. Harcı hamurun kenarlarından 3 cm boşluk kalacak şekilde ortaya yerleştirin. Kenarlarını kabaca kıvırın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin.