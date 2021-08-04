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Sofra Diğer Kavurmalı ve peynirli açık pide

Kavurmalı ve peynirli açık pide

Kavurmalı ve peynirli açık pide
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 50 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMUR İÇİN



1.5 su bardağı un



125 gram soğuk tereyağı



1 tutam tuz 60 ml soğuk su



HARÇ İÇİN



200 gram kavurma



Yüzer gram lor, dil, kaşar ve beyaz peynir



20 adet ince doğranmış ada çayı



1 çay kaşığı zerdeçal



Birer çay kaşığı karabiber ve toz kırmızı biber



Yeteri kadar tuz


YAPILIŞI

Harç için malzemenin hepsini bir kasede karıştın. Hamur için un, tereyağı ve tuzu mutfak robotunun hamur aparatıyla bulgur gibi olana kadar çekin. Su ekleyip, sert kıvamlı bir hamur elde edin. Gerekirse damla damla su ekleyin. Hamuru buzdolabı poşetine alıp, buzdolabında 30 dakika bekletin. Unlu zeminde büyükçe bir daire halinde açın. Yaklaşık 35 cm çapında. Fırın tepsisine yerleştirip, buzdolabında 30 dakika bekletin. Buzdolabından alıp, 5-10 dakika dinlendirin. Harcı hamurun kenarlarından 3 cm boşluk kalacak şekilde ortaya yerleştirin. Kenarlarını kabaca kıvırın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin.

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