Kavurmalı ve peynirli açık pide

Harç için malzemenin hepsini bir kasede karıştın. Hamur için un, tereyağı ve tuzu mutfak robotunun hamur aparatıyla bulgur gibi olana kadar çekin. Su ekleyip, sert kıvamlı bir hamur elde edin. Gerekirse damla damla su ekleyin. Hamuru buzdolabı poşetine alıp, buzdolabında 30 dakika bekletin. Unlu zeminde büyükçe bir daire halinde açın. Yaklaşık 35 cm çapında. Fırın tepsisine yerleştirip, buzdolabında 30 dakika bekletin. Buzdolabından alıp, 5-10 dakika dinlendirin. Harcı hamurun kenarlarından 3 cm boşluk kalacak şekilde ortaya yerleştirin. Kenarlarını kabaca kıvırın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin.