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Kayısı Reçeli Tarifi

Geleneksel olarak meyveleri şeker ilavesi ile kaynatarak, mevsimi dışında da kullanmak için saklamanın en tatlı yoludur reçel yapmak. En güzel yaz meyvelerinin hala bolca bulunduğu, bir yandan da sonbahar meyvelerinin yavaş yavaş çıktığı bu günlerde, seveceğiniz kayısı reçeli tarifi...
Kayısı Reçeli Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg sert kayısı

İki buçuk su bardağı tozşeker

Yarım limonun suyu

1 çay bardağı taze badem

1 çay kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Kayısıları yıkayın ve ikiye ayırıp,çekirdeklerini çıkarın. Tencereye dizdiğiniz kayısıların üzerine tozşekeri serpin. Kapağını kapatın ve bir gece bekletin. Ertesi gün ocağa oturtun ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca reçelin üzerinde oluşan köpüğü kaşık yardımıyla alın. Limon suyu, tereyağı ve bademleri ekleyin. Kıvama gelip gelmediğini anlamak için reçelden bir kaşık alın ve tabağa damlatın. Suyu yayılmıyorsa reçeliniz olmuş demektir. Ocaktan alın ve soğuyuncaya kadar bekletin. İyice soğuduktan sonra kavanozlara boşaltın.

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