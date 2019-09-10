Kayısı Reçeli Tarifi

Kayısıları yıkayın ve ikiye ayırıp,çekirdeklerini çıkarın. Tencereye dizdiğiniz kayısıların üzerine tozşekeri serpin. Kapağını kapatın ve bir gece bekletin. Ertesi gün ocağa oturtun ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca reçelin üzerinde oluşan köpüğü kaşık yardımıyla alın. Limon suyu, tereyağı ve bademleri ekleyin. Kıvama gelip gelmediğini anlamak için reçelden bir kaşık alın ve tabağa damlatın. Suyu yayılmıyorsa reçeliniz olmuş demektir. Ocaktan alın ve soğuyuncaya kadar bekletin. İyice soğuduktan sonra kavanozlara boşaltın.