Sofra Diğer Kayısı Reçeli Tarifi

Kayısı Reçeli Tarifi

Geleneksel olarak meyveleri şeker ilavesi ile kaynatarak, mevsimi dışında da kullanmak için saklamanın en tatlı yoludur reçel yapmak. En güzel yaz meyvelerinin hala bolca bulunduğu, bir yandan da sonbahar meyvelerinin yavaş yavaş çıktığı bu günlerde, seveceğiniz kayısı reçeli tarifi...

Zorluk Derecesi: Kolay

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