Kaymaklı Meyveli ve Çikolatalı Dondurma Tarifi

Çikolatalı dondurma için:
3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
1 çay bardağı damla çikolata
3 su bardağı süt, 1 su bardağı tozşeker
6 adet yumurta sarısı
1 kahve fincanı nişasta
1 kutu (200 ml) krema
Kaymaklı meyveli dondurma için:
3 su bardağı süt, 1 su bardağı tozşeker
6 adet yumurta sarısı
1 kahve fincanı nişasta
1 kutu (200 ml) krema
10 adet kiraz, 1'er adet şeftali ve kivi
20 adet karadut, 4 adet kayısı
4-5 adet dondurulmuş vişne
1 paket vanilya
Üzeri için:
40 gram beyaz çikolata
Çilek, kiraz, dut
Öncelikle çikolatalı dondurma için süt, tozşeker, yumurta sarısı, nişasta ve kremayı bir tencereye alıp, çırpma teli ile fazla çırpmadan karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve elinizle parçaladığınız çikolatayı ilave edip, eriyene kadar karıştırın. Çikolatalı karışım ılındıktan sonra yarısını tabanına yağlı kağıt serilmiş baton kek kalıbın içine boşaltın. Derin dondurucuda donması için en az 3 saat bekletin. Kaymaklı meyveli dondurma için süt, tozşeker, yumurta sarısı, nişasta ve kremayı tencereye koyup, çırpma teli ile fazla çırpmadan karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve ara sıra karıştırarak soğutun. İçine küp doğranmış kiraz, şeftali, kivi, karadut, kayısı, vişne ve vanilyayı koyun. Tüm malzemeyi bir-iki kez karıştırdıktansonra donan çikolatalı dondurmanın üzerine boşaltın ve donması için derin dondurucuda en az 3 saat bekletin. Kaymaklı meyveli dondurma donduktan sonra kalan çikolatalı dondurmayı da üzerine boşaltın ve donması için tekrar derin dondurucuda en az 3 saat bekletin. Tüm malzemeyi derin dondurucuda 1 gece beklettikten sonra servis tabağına ters çevirip, çıkarın. Üzerine rendelenmiş beyaz çikolata serpip, dilerseniz çilek, kiraz ve dut ile süsledikten sonra dilimleyerek, servis yapın.