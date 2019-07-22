Kaymaklı Meyveli ve Çikolatalı Dondurma Tarifi

Öncelikle çikolatalı dondurma için süt, tozşeker, yumurta sarısı, nişasta ve kremayı bir tencereye alıp, çırpma teli ile fazla çırpmadan karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve elinizle parçaladığınız çikolatayı ilave edip, eriyene kadar karıştırın. Çikolatalı karışım ılındıktan sonra yarısını tabanına yağlı kağıt serilmiş baton kek kalıbın içine boşaltın. Derin dondurucuda donması için en az 3 saat bekletin. Kaymaklı meyveli dondurma için süt, tozşeker, yumurta sarısı, nişasta ve kremayı tencereye koyup, çırpma teli ile fazla çırpmadan karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve ara sıra karıştırarak soğutun. İçine küp doğranmış kiraz, şeftali, kivi, karadut, kayısı, vişne ve vanilyayı koyun. Tüm malzemeyi bir-iki kez karıştırdıktansonra donan çikolatalı dondurmanın üzerine boşaltın ve donması için derin dondurucuda en az 3 saat bekletin. Kaymaklı meyveli dondurma donduktan sonra kalan çikolatalı dondurmayı da üzerine boşaltın ve donması için tekrar derin dondurucuda en az 3 saat bekletin. Tüm malzemeyi derin dondurucuda 1 gece beklettikten sonra servis tabağına ters çevirip, çıkarın. Üzerine rendelenmiş beyaz çikolata serpip, dilerseniz çilek, kiraz ve dut ile süsledikten sonra dilimleyerek, servis yapın.