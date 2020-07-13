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Sofra Diğer Keçiboynuzu unlu granola

Keçiboynuzu unlu granola

Keçiboynuzu unlu granola
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 yemek kaşığı keçiboynuzu unu



2 su bardağı yulaf



2 yemek kaşığı esmer şeker



3 yemek taneli fıstık ezmesi



1 yemek kaşığı çam balı



2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı



1 adet yumurtanın akı



1 avuç kavrulmuş fındık



1 avuç kurutulmuş cranberry


YAPILIŞI

Bir kasede keçiboynuzu unu, yulaf ve esmer şekeri, başka bir kasede de fıstık ezmesi, bal, ayçiçeği yağı ve yumurta akını karıştırın. Sıvı karışımı, kuru karışıma ekleyerek homojen bir kıvam alana kadar elinizle iyice yoğurun. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine granola karışımını ince bir tabaka olarak yayın. Üzerine fındık ve cranberry serpiştirin. Ellerinizle dört tarafından ve üzerinden iyice bastırarak kalıp gibi şekillendirin (karışım tepside sıkı bir dokuda olmazsa piştikten sonra keserken ufalanır.) Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra oda ısısında 1 saat dinlendirin. Daha sonra dilimleyin. Servis yapın.

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