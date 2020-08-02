Kıbbeh (içli köfte)

İç malzeme için zeytinyağını bir tavaya alıp ince doğranmış soğanı ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun. Üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Dolmalık fıstık, tuz ve karabiber ekleyip fıstıkların rengi dönene kadar kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Dışı için bulguru derin bir kaba alıp üzerine su ekleyin ve 30 dakika dinlendirin.Bulgur suyunu çekince kıyma, rendelenmiş soğan, karabiber ve tuz ilave edip tüm malzeme iyice özleşene kadar yoğurun. Üzerine nane yapraklarını ekleyip mutfak robotuna alın ve yumuşak bir hamur formu alana kadar çekin. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parçalardan birini avucunuza alıp oval olacak şekilde yuvarlayın. Ortasını işaret parmağınızla açın ve hazırladığınız iç harçtan koyup kapatın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın ve pişirme kağıdı serilmiş bir kaba dizin. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Derin bir tencereye hazırladığınız köfteleri kaplayacak kadar ayçiçeği yağı koyup kızdırın. Kıbbehleri ekleyip kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. 1-2 dakika dinlendirip servis yapın.