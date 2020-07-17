Kırmızı fasulyeli burger

Cevizleri yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Fasulye ve pirinç dışında tüm malzemeyi blender'den geçirin. Fasulye ve pirinci ekleyip çok ufak parçalar kalana kadar yeniden blender'den geçirin. Harçtan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp elinizle veya kalıp yardımıyla şekil verin. Zeytinyağında kızartın. Yuvarlak ekmekleri enine ikiye kesin. İçlerine köfte, domates dilimleri, kıvırcık marul ve cheddar peyniri sıralaması ile yerleştirip servis yapın.

Fasulyenin o doygun tadı özellikle köfte harçları için çok cazip bir malzeme olabilir. Bakliyat yeme konusunda çocuğunuz istememezlik yapıyorsa atıştırmalıkların içine başta fasulye olmak üzere tüm bakliyatları ekleyebilirsiniz!