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Sofra Diğer Kırmızı fasulyeli burger

Kırmızı fasulyeli burger

Kırmızı fasulyeli burger
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı REİS kırmızı fasulye (haşlanmış)



1 su bardağı ceviz içi



Yarım su bardağı REİS Gönen pirinç (haşlanmış)



1 yemek kaşığı REİS keten tohumu



Yarım su bardağı yulaf ezmesi



2 yemek kaşığı domates salçası



1 adet salçalık kırmızı biber



1/4 tatlı kaşığı tuz



3/4 tatlı kaşığı sarımsak tozu



2 tatlı kaşığı hardal



1 tatlı kaşığı soya sosu



1 adet domates



3 dilim kızartılmış hazır mini yuvarlak ekmek



KIZARTMAK İÇİN:



Zeytinyağı



SUNUMU İÇİN:



Kırmızı soğan, kıvırcık marul, dilimlenmiş cheddar peyniri


YAPILIŞI

Cevizleri yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Fasulye ve pirinç dışında tüm malzemeyi blender'den geçirin. Fasulye ve pirinci ekleyip çok ufak parçalar kalana kadar yeniden blender'den geçirin. Harçtan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp elinizle veya kalıp yardımıyla şekil verin. Zeytinyağında kızartın. Yuvarlak ekmekleri enine ikiye kesin. İçlerine köfte, domates dilimleri, kıvırcık marul ve cheddar peyniri sıralaması ile yerleştirip servis yapın.

Fasulyenin o doygun tadı özellikle köfte harçları için çok cazip bir malzeme olabilir. Bakliyat yeme konusunda çocuğunuz istememezlik yapıyorsa atıştırmalıkların içine başta fasulye olmak üzere tüm bakliyatları ekleyebilirsiniz!

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