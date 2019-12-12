Kokoreçli Pide tarifi

Hamur için un, maya ve tuzu yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyin ve yoğurun. Hamuru 10 eşit bezeye ayırın ve üzerini nemli bir bezle örtüp, 15 dakika dinlendirin. İç malzeme için kıyılmış kokoreci kendi yağında kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ocaktan alın ve baharatları katıp, soğumaya bırakın. İçine kabukları soyulup küp doğranmış domates ve biberi katın. 1 adet bezeyi oklava yardımıyla açın ve kenarlarını 1 parmak genişliğinde içeri doğru kıvırın. Karşılıklı uç kısımlarına elinizle bastırın ve pide şekli verin. Orta kısmına iç harçtan yayın. Bezeler ve iç harç bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Fırın tepsisine aldığınız pideleri önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra kenar kısımlarına tereyağı sürüp, sıcak olarak servis yapın.