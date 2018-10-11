Sofra Tarifi
MALZEMELER
3'er adet patlıcan,kırmızı biber ve çarliston biber
4 çorba kaşığı zeytinyağı
4 diş sarımsak 2 adet domates
2 çorba kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber, tuz
Servis İçin : 1 su bardağı yoğurt, 1 diş sarımsak
YAPILIŞI
Patlıcan ve biberleri közleyip kabuklarını temizleyin ve küp doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Sebzeleri ilave edip, 3-4 dakika soteleyin. Kıyılmış sarımsak, rendelenmiş domates, sirke, kekik, karabiber ve tuz ilave edip 4-5 dakika pişirin. Servis için yoğurdu dövülmüş sarımsakla karıştırın. Ilık veya soğuk közlenmiş sebze kavurması ile birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Közlenmiş sebze kavurmasını ocaktan alıp, sıcakken kavanozlara doldurun ve kapaklarını kapatıp, ters çevirin. Soğuyunca düz çevirip, 1 yıl boyunca kavanozlarda saklayabilirsiniz.