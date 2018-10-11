Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcan ve biberleri közleyip kabuklarını temizleyin ve küp doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Sebzeleri ilave edip, 3-4 dakika soteleyin. Kıyılmış sarımsak, rendelenmiş domates, sirke, kekik, karabiber ve tuz ilave edip 4-5 dakika pişirin. Servis için yoğurdu dövülmüş sarımsakla karıştırın. Ilık veya soğuk közlenmiş sebze kavurması ile birlikte servis yapın.