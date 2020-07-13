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Sofra Diğer Kuru domatesli kek

Kuru domatesli kek

Kuru domatesli kek
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10-12 adet kurutulmuş domates



4 adet yumurta



1 çay kaşığı tuz



6 yemek kaşığı zeytinyağı



9 yemek kaşığı ayçiçeği yağı



3 yemek kaşığı yoğurt



3 su bardağı un



1 paket kabartma tozu



2 diş sarımsak



SÜSLEMEK İÇİN:



4-5 dal taze kekik


YAPILIŞI

Kurutulmuş domatesleri yumuşamaları için sıcak suda 10 dakika bekletip ince dilimleyin. Yumurtaları geniş bir kapta çırpın. Yağları ve yoğurdu ilave edip çırpmaya devam edin. Karışıma elenmiş un, kabartma tozu, dövülmüş sarımsak ve tuz ekleyip homojen bir kıvam alana dek karıştırın. Üzerine kurutulmuş domates ekleyin. Karışımı iyice yağladığınız baton bir kek kalıbına veya muffin kalıplarına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Kekikle süsleyerek servis yapın.

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