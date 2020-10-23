Kuru yufka böreği

Bizim Yağ'ı eritin. Ilındıktan sonra yumurtalar, tuz ve sütü ekleyip iyice çırpın. İç harç için peynir, kıyılmış ıspanak ve maydanozu karıştırın. Tuz ve karabiberi ekleyin. Kuru yufkaları tepsinin büyüklüğüne göre tek parça halinde bırakın veya ortadan ikiye kırın. Geniş bir tepsiye biraz su koyun. Yufkaların ilkini suya batırıp çıkarın.

Yuvarlak fırın tepsisinin içine bolca Bizim Yağ sürün. Islattığınız yufkayı yağladığınız tepsiye yerleştirin. Yufkanın üzerine yumurtalı karışımdan birkaç yemek kaşığı dolusu gezdirin. İkinci yufkayı da ilk yufka gibi ıslatın ve tepsiye yerleştirin.

Üzerine yumurtalı karışımdan gezdirin ve iç malzemeden serpin. Üzerine üçüncü yufkayı da ıslatıp yerleştirin. Yeniden yumurtalı karışımdan gezdirin ve iç malzeme serpin. Dördüncü ve beşinci yufkaya da aynı işlemleri uygulayın. Altıncı yufkayı da ıslatıp üzerine kapatın ve kalan sosu her yerine gelecek şekilde dökün. Böreği dilimleyin ve önceden ısıtılmış 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.