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Sofra Diğer Kuru yufka böreği

Kuru yufka böreği

Nefis kuru yufka böreği tarifi...
Kuru yufka böreği
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet kuru yufka



4 yemek kaşığı (150 gr) Bizim yağ



1 su bardağı süt



2 adet yumurta



Tuz



İÇ HARCI İÇİN



500 gram lor peyniri



1 kg ıspanağın yaprağı



Yarım demet maydanoz



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Bizim Yağ'ı eritin. Ilındıktan sonra yumurtalar, tuz ve sütü ekleyip iyice çırpın. İç harç için peynir, kıyılmış ıspanak ve maydanozu karıştırın. Tuz ve karabiberi ekleyin. Kuru yufkaları tepsinin büyüklüğüne göre tek parça halinde bırakın veya ortadan ikiye kırın. Geniş bir tepsiye biraz su koyun. Yufkaların ilkini suya batırıp çıkarın.

Yuvarlak fırın tepsisinin içine bolca Bizim Yağ sürün. Islattığınız yufkayı yağladığınız tepsiye yerleştirin. Yufkanın üzerine yumurtalı karışımdan birkaç yemek kaşığı dolusu gezdirin. İkinci yufkayı da ilk yufka gibi ıslatın ve tepsiye yerleştirin.

Üzerine yumurtalı karışımdan gezdirin ve iç malzemeden serpin. Üzerine üçüncü yufkayı da ıslatıp yerleştirin. Yeniden yumurtalı karışımdan gezdirin ve iç malzeme serpin. Dördüncü ve beşinci yufkaya da aynı işlemleri uygulayın. Altıncı yufkayı da ıslatıp üzerine kapatın ve kalan sosu her yerine gelecek şekilde dökün. Böreği dilimleyin ve önceden ısıtılmış 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

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