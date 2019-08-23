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Kuşkonmazlı Pide Tarifi

Hamurlu tariflerden vazgeçemeyenler ve her halini sevenler için kuşkonmazla hazırlanan içle yapacağınız harika bir pide. İşte size tüm detaylarıyla kuşkonmazlı pide tarifi
Kuşkonmazlı Pide Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için: 4 su bardağı un



Yarım su bardağı su



Yarım çay bardağı sıvıyağ



1 su bardağı süt



Yarım paket yaş maya



Yeteri kadar tuz



Harç için: 15 adet kuşkonmaz



1 çorba kaşığı zeytinyağı



400 gram keçi peyniri


YAPILIŞI

HARÇ için kuşkonmazları küp doğrayıp, zeytinyağında soteleyin. Daha sonra ocaktan alın. Rendelenmiş peynir ilave edip karıştırın. Hamur için un, tuz, su, sıvıyağ, süt ve mayayı geniş bir kaba alıp yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp, 20 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp, unlu zeminde elle veya merdane yardımıyla çay tabağından biraz büyük olacak şekilde açın. Ortalarına harcı pay edip, hamurun kenarlarını harcın bir kısmını kaplayacak şekilde üzerine kapatın ve uçları birleştirin. Fırın tepsisine birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın

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