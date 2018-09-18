DETAYLI ARA
Sofra / Diğer / Labneli Renkli Toplar

Labneli Renkli Toplar

Labneli Renkli Toplar
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram labne peyniri

50 gram Ezine peyniri

200 gram süzme peynir veya yumuşak kıvamlı bir peynir çeşidi

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı



SÜSLEMEK İÇİN:

1 adet küçük boy pancar

2 dal taze soğan

6'şar dal dereotu ve maydanoz

3'er çorba kaşığı çörekotu

zerdeçal

mavi haşhaş

tatlı toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

Labne peynirini süzüp kenara alın. Ezine peyniri ve süzme peyniri iyice ezerek karıştırın. Üzerine süzülmüş labne peynirini de ekleyin ve karışımı buzdolabında bekletin. Pancarı tamamen yumuşayana kadar haşlayın. Soyup rendenin en ince tarafıyla rendeleyin ve bir kaba aktarın. Taze soğan, dereotu ve maydanozu ince kıyın. Taze soğan ve dereotunu karıştırıp bir tabağa alın. Maydanozu da ayrı bir kaba alın. Çörekotu, zerdeçal, mavi haşhaş ve tatlı toz kırmızıbiberi de ayrı tabaklara koyun. Dolapta beklettiğiniz labneli karışımı 3'e bölün. Bir parçasına pancar, bir parçasına da taze soğan dereotu karışımını ekleyin ve elinizle yoğurarak yedirin. Her iki karışımdan da ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizi zeytinyağına batırıp avucunuzda yuvarlayın. Kalan labne peynirini de aynı şekilde hazırlayın. Peynir toplarını her taraflarını kaplayacak şekilde kıyılmış maydanoz ve baharatlara bulayın. Buzdolabında dinlendirip soğuk servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Bademli ve Cevizli Ezme
Bademli ve Cevizli Ezme
Tapada (Patlıcanlı Turta)
Tapada (Patlıcanlı Turta)
Naneli Çilek Hoşafı
Naneli Çilek Hoşafı
Kızılcık Şerbeti
Kızılcık Şerbeti
Avokadolu Ekmek Üstü
Avokadolu Ekmek Üstü
Pirinç Unu Tatlısı
Pirinç Unu Tatlısı
Kesme tatlı
Kesme tatlı
Beyaz Soslu Peynirli Dürüm
Beyaz Soslu Peynirli Dürüm

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN