Labneli Renkli Toplar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Labne peynirini süzüp kenara alın. Ezine peyniri ve süzme peyniri iyice ezerek karıştırın. Üzerine süzülmüş labne peynirini de ekleyin ve karışımı buzdolabında bekletin. Pancarı tamamen yumuşayana kadar haşlayın. Soyup rendenin en ince tarafıyla rendeleyin ve bir kaba aktarın. Taze soğan, dereotu ve maydanozu ince kıyın. Taze soğan ve dereotunu karıştırıp bir tabağa alın. Maydanozu da ayrı bir kaba alın. Çörekotu, zerdeçal, mavi haşhaş ve tatlı toz kırmızıbiberi de ayrı tabaklara koyun. Dolapta beklettiğiniz labneli karışımı 3'e bölün. Bir parçasına pancar, bir parçasına da taze soğan dereotu karışımını ekleyin ve elinizle yoğurarak yedirin. Her iki karışımdan da ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizi zeytinyağına batırıp avucunuzda yuvarlayın. Kalan labne peynirini de aynı şekilde hazırlayın. Peynir toplarını her taraflarını kaplayacak şekilde kıyılmış maydanoz ve baharatlara bulayın. Buzdolabında dinlendirip soğuk servis yapın.