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Sofra Diğer Lezita aç ye ve bezelyeli yufkada pilav

Lezita aç ye ve bezelyeli yufkada pilav

Lezita aç ye ve bezelyeli yufkada pilav
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yufka



İÇ HARCI İÇİN:



2 paket Lezita Aç Ye



1.5 su bardağı baldo pirinç



2 yemek kaşığı zeytinyağı



50 gram kabuksuz çiğ badem



75 gram çam fıstığı



250 gram bezelye



1 adet havuç



4 su bardağı tavuk suyu



2 yemek kaşığı tereyağı



Yarımşar çay kaşığı tuz, karabiber



ÜZERİ İÇİN: Zeytinyağı


YAPILIŞI

Pirinci tuzlu ılık suda 15 dakika beklettikten sonra yıkayıp süzün. Havucun kabuğunu temizleyip küçük kareler şeklinde kesin. Bademleri zeytinyağında kavurmaya başlayın. Çam fıstığını ilave edip kavurmaya devam edin. Ocağı kapatıp sıcak kalmasını sağlayın. Tencereye çok az zeytinyağı ekleyip havucu kavurmaya başlayın. Bezelyeyi ekleyip 15 dakika pişirin. 1 su bardağı tavuk suyu, tuz ve karabiber ekleyin. Pirinç ve kalan tavuk suyunu ilave edip tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte, kontrollü olarak 15-20 dakika pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp 20 dakika demlendirin. Fırını 175 derece ayarlayın. Demlenen pilava çam fıstığı ve bademi ekleyip yavaş hareketlerle harmanlayın. Fırın ısısına dayanıklı yuvarlak bir cam kasenin içine fırçayla tereyağı sürün. İçine yufkayı kenarları dışa sarkacak şekilde yerleştirin. Pirinçli harcı içine doldurun. Kenardan sarkan yufka kısımlarını üst tarafta katlayacağınız için fazla kalınlık yapmaması için sadece kapatacak şekilde kesin. Üzerine zeytinyağı sürün. Yufkanın içindeki tepsiyi dikkatlice ters çevirerek fırın tepsisinin içine alın. Yufkanın üzerini artı şeklinde kesip kesik yerlerini arkaya doğru katlayın. Pilavın üzerine Lezita Aç Ye parçalarını dizin. Sıcak fırında 20-25 dakika pişirin. 10 dakika demlendirip dilimleyerek servis yapın.

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