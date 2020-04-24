Limon peltesi

Suyu bir tencereye alın ve buğday nişastası ile unu ilave edin. Nişasta ve un eriyene kadar çırpıcı ile çırpın. Limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu ve toz şekeri ekleyin. Orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Pelteyi ocaktan alın ve kuplara paylaştırın. Ilındıktan sonra soğuması için buzdolabında 1 saat bekletin. Üzerini dilimlenmiş limon ve nane ile süsleyerek servis yapın.