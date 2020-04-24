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Sofra Diğer Limon peltesi

Limon peltesi

En hafif tatlılardan biri limon peltesi! Yapımı oldukça kolay olduğu gibi lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek...
Limon peltesi
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu



5 su bardağı su



1 yemek kaşığı buğday nişastası



1 tatlı kaşığı un



3 yemek kaşığı toz şeker



SÜSLEMEK İÇİN:



Limon ve nane


YAPILIŞI

Suyu bir tencereye alın ve buğday nişastası ile unu ilave edin. Nişasta ve un eriyene kadar çırpıcı ile çırpın. Limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu ve toz şekeri ekleyin. Orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Pelteyi ocaktan alın ve kuplara paylaştırın. Ilındıktan sonra soğuması için buzdolabında 1 saat bekletin. Üzerini dilimlenmiş limon ve nane ile süsleyerek servis yapın.

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