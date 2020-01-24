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Mantarlı patates dolması

Hem sağlıklı hem de leziz bir atıştırmalık arıyorsanız bu tarif tam size göre! İşte nefis mantarlı patates dolması tarifi
Mantarlı patates dolması
  • 6 Kişilik
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg patates



2 adet defne yaprağı



1 adet yumurta



Bir buçuk su bardağı un



1 tatlı kaşığı tuz



1 çay kaşığı karabiber



İç malzeme için:



300 gram mantar



3 çorba kaşığı sıvıyağ



1 adet soğan



3 dal kıyılmış dereotu



Tuz, karabiber



Kızartmak için: Sıvıyağ


YAPILIŞI

İç malzeme için sıvıyağı kızdırıp ince doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine mantarı ekleyin ve suyunu salıp çekene dek kavurun. Tuz, karabiber ve dereotunu ekleyip altını kapatın. Patateslerin kabuklarını soyup bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, tuz ve defne yaprağı ekleyip haşlayın. Suyunu süzün ve tamamen pürüzsüz olana dek ezin. Üzerine yumurta, un, tuz ve karabiber ekleyerek elinize yapışmayan bir hamur elde edin (patates hamuru elinize yapışırsa biraz daha un ekleyebilirsiniz). Patatesli harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle inceltip ortalarına mantarlı harçtan koyun. İkinci parçayı üzerine kapatıp kenarlarından sıkıca bastırın. Hazırladığınız dolmaları bekletmeden kızgın yağda kızartıp sıcak veya soğuk servis yapın.

Aşçının notu:

Patates dolmaları yapıldıktan sonra kızartılmadan bekletilirse, sulanır ve kıvamı bozulur.

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