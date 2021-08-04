Mantarlı, patatesli pide

Hamur için un dışında kalan malzemeyi geniş bir kaba alıp çatal yardımıyla karıştırın. Azar azar elenmiş un ekleyip karıştırın. Unlanmış tezgah üzerinde 5 dakika yoğurun. Yağlanmış bir kaseye koyup, nemli bezle örtün ve sıcak bir ortamda 40-45 dakika dinlendirin. Harç için 75 gram eritilmiş tereyağı, haşlanmış patates ve tuzun yarısını çatalla kabaca ezin. Karabiber ve muskat katıp karıştırın. Ayrı bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını alıp tereyağını eritin. Sarımsak ekleyip soteleyin. Mantar, kalan tuz, pul biber ve kekik ekleyip mantar, suyunu çekene kadar kısık ısıda karıştırarak pişirin. Kapatmaya yakın taze soğanı katıp karıştırın. Mantarlı karışımla patatesli karışımı harmanlayıp soğumaya bırakın. Hamuru unlanmış tezgaha alın. Birkaç kez daha yoğurup rulo yapın. 12 parçaya bölüp, her bir parçayı da 15 cm'lik daireler şeklinde açın. Ortalarına harcı pay edip, bohça gibi kapatın. Birleşim yerleri tepsiye değecek şekilde iki adet fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısını sürüp, taze kekik, biberiye ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp 10 dakika dinlendirin ve servis yapın.