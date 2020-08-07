Meyveli ve bol peynirli... Rokforlu kiş loren

Hamuru için derin bir kaba unu alın. Soğuk tereyağını ekleyin ve parmaklarınızın ucu ile karıştırarak ufalanmasını sağlayın. Kalan malzemenin tümünü ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. İç harcı için küçük bir tencerede tereyağını eritin. Unu ilave edin ve rengi hafif koyulaşana kadar karıştırarak kavurun. Kavrulan içi karıştırmaya devam ederek sütü ekleyin. Topak oluşmaması için karıştırmayı bırakmayın. Karışıma muskatı, peynirleri, tuzu ve karabiberi katıp karıştırdıktan sonra ocaktan alın. 2 adet inciri dörde bölün ve ocaktan aldığınız karışıma ekleyin. Dinlenen hamuru yağlanmış tart kalıbına kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Bir çatal yardımıyla kalıptaki hamurun üzerine 4-5 delik açın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız hamurun üzerine iç malzemeyi yayın. Kalan incirleri dörde bölün ve tartın üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika daha pişirin. Kalıptan çıkarıp arzuya göre haşhaş tohumu serperek servis yapın.