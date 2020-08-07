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Sofra Diğer Meyveli ve bol peynirli... Rokforlu kiş loren

Meyveli ve bol peynirli... Rokforlu kiş loren

İster çay saati ister akşam yemekleriniz için güzel bir tarif Şef Maria Ekmekçioğlu’ndan.
Meyveli ve bol peynirli... Rokforlu kiş loren
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMUR İÇİN



230 gram un



150 gram soğuk tereyağı



1.5 yemek kaşığı soğuk su



1.5 yemek kaşığı soğuk süt



1 çay taze çekilmiş karabiber



1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu



Yarım tatlı kaşığı tuz





İÇ HARCI İÇİN



1 yemek kaşığı tereyağı



2 yemek kaşığı un



Yarım litre süt



1 çay kaşığı rendelenmiş muskat



80 gram rokfor peyniri



80 gram taze lor peyniri



10 adet taze veya kuru incir



1 çağ kaşığı taze çekilmiş karabiber



1 çay kaşığı tuz


YAPILIŞI

Hamuru için derin bir kaba unu alın. Soğuk tereyağını ekleyin ve parmaklarınızın ucu ile karıştırarak ufalanmasını sağlayın. Kalan malzemenin tümünü ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. İç harcı için küçük bir tencerede tereyağını eritin. Unu ilave edin ve rengi hafif koyulaşana kadar karıştırarak kavurun. Kavrulan içi karıştırmaya devam ederek sütü ekleyin. Topak oluşmaması için karıştırmayı bırakmayın. Karışıma muskatı, peynirleri, tuzu ve karabiberi katıp karıştırdıktan sonra ocaktan alın. 2 adet inciri dörde bölün ve ocaktan aldığınız karışıma ekleyin. Dinlenen hamuru yağlanmış tart kalıbına kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Bir çatal yardımıyla kalıptaki hamurun üzerine 4-5 delik açın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız hamurun üzerine iç malzemeyi yayın. Kalan incirleri dörde bölün ve tartın üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika daha pişirin. Kalıptan çıkarıp arzuya göre haşhaş tohumu serperek servis yapın.

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