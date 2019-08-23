Mozzarella Peynirli ve Domatesli Polpette

Sofra Tarifi
MALZEMELER
600 gram köftelik kıyma
Yarım çay bardağı süt, 3 dilim ekmek içi
3 çorba kaşığı galeta unu
1 adet yumurta
1 adet büyük boy mozzarella peyniri
2 adet büyük boy domates
6 dilim pastırma
3-4 dal taze kekik, tuz, karabiber
YAPILIŞI
SÜTÜ ısıtın ve ekmekleri içine ekleyerek bütün sütü çekmelerini sağlayın. Daha sonra ekmekleri soğutun. Kıymanın içine sütlü ekmek, galeta unu yumurta, tuz ve karabiber ekleyerek iyice yoğurun. Hazırladığınız harcı 6 eşit parçaya ayırarak önce top şeklinde yuvarlayın. Sonra elinizle hafifçe bastırarak yassıltın. Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı hafifçe kızartıp bir fırın kabına alın. Üzerlerine dilimlenmiş mozzarella peyniri, domates ve pastırma koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyene dek fırınlayın. Kekikle süsleyerek servis yapın