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Mozzarella Peynirli ve Domatesli Polpette

Farklı lezzetleri denemeyi sevenler ve değişiklik arayanlar için dünya mutfağından lezzetli bir tarif. Mozzarella peyniri ile hazırlanan domatesli polpette tarifi
Mozzarella Peynirli ve Domatesli Polpette
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram köftelik kıyma



Yarım çay bardağı süt, 3 dilim ekmek içi



3 çorba kaşığı galeta unu



1 adet yumurta



1 adet büyük boy mozzarella peyniri



2 adet büyük boy domates



6 dilim pastırma



3-4 dal taze kekik, tuz, karabiber


YAPILIŞI

SÜTÜ ısıtın ve ekmekleri içine ekleyerek bütün sütü çekmelerini sağlayın. Daha sonra ekmekleri soğutun. Kıymanın içine sütlü ekmek, galeta unu yumurta, tuz ve karabiber ekleyerek iyice yoğurun. Hazırladığınız harcı 6 eşit parçaya ayırarak önce top şeklinde yuvarlayın. Sonra elinizle hafifçe bastırarak yassıltın. Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı hafifçe kızartıp bir fırın kabına alın. Üzerlerine dilimlenmiş mozzarella peyniri, domates ve pastırma koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyene dek fırınlayın. Kekikle süsleyerek servis yapın
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