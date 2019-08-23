Mozzarella Peynirli ve Domatesli Polpette

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

SÜTÜ ısıtın ve ekmekleri içine ekleyerek bütün sütü çekmelerini sağlayın. Daha sonra ekmekleri soğutun. Kıymanın içine sütlü ekmek, galeta unu yumurta, tuz ve karabiber ekleyerek iyice yoğurun. Hazırladığınız harcı 6 eşit parçaya ayırarak önce top şeklinde yuvarlayın. Sonra elinizle hafifçe bastırarak yassıltın. Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı hafifçe kızartıp bir fırın kabına alın. Üzerlerine dilimlenmiş mozzarella peyniri, domates ve pastırma koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyene dek fırınlayın. Kekikle süsleyerek servis yapın