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Narlı içli köfte tarifi

Sofralarınıza ve midenize yeni bir soluk getiriyoruz bu tarifle! Narlı içli köfte bildiğiniz tüm lezzetleri unutturuyor, nasıl mı ? İşte narlı içli köfte tarifi...
Narlı içli köfte tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Dışı için: 1 su bardağı köftelik bulgur



1 su bardağı irmik



1 su bardağı buğday yarması



Yeteri kadar su



İç harcı için: Yarım kg kıyma



Yarım çay bardağı sıvıyağ



6 adet orta boy soğan



1 su bardağı dövülmüş ceviz



1 demet maydanoz, 1 adet nar



Tuz, yenibahar, karabiber



Haşlamak için: Su ve tuz


YAPILIŞI

Öncelikle içli köftenin dışı için bulgur, irmik ve buğday yarmasını derin bir kaba koyun. Üzerini geçmeyecek şekilde su ekleyin ve 20 dakika bekletin. İyice yoğurun ve elle açıp, şekil verecek kıvama geldiğinde dilediğiniz biçimde şekillendirin. İçi için kıyma, sıvıyağ ve yemeklik doğranmış soğanı bir tavaya alıp, kısık ateşte 5 dakika kavurun. Sıcakken içine ceviz, kıyılmış maydanoz, tuz, yenibahar, karabiber katın ve karıştırın. Soğuduktan sonra nar ekleyip, tekrar karıştırın. Köftenin içine iç harçtan 1 çorba kaşığı koyun ve şekil verin. Dış ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Genişçe bir tencereye su koyup, kaynatın. Tuz katın ve köfteleri içine atıp, yumuşayana kadar haşlayın. Kevgirle suyun içinden alın ve sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Haşlama suyuna tuz katmazsanız, köfteler patlar.
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