Papaz Erik Turşusu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Erikleri bol suyla yıkayın. Su, sirke ve tuzu bir kapta tuz eriyene kadar karıştırın. Limonu ince dilimleyin. Sarımsakların kabuğunu soyup bütün halde bırakın. Erikleri birkaç yerinden iğne ile delin. Erik, sarımsak, limon dilimleri ve defne yapraklarını kat kat kavanoz veya kavanozlara yerleştirin. Sirkeli suyu eriklerin üzerini kapatacak şekilde ilave edin. Sıkıca kapağını kapatın. Birkaç kez ters yüz ettikten sonra buzdolabında yaklaşık 1 ay bekletin.