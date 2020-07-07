Pasteis de nata

1 Milföy hamurlarını hafif unlanmış bir zemine iki sıra şeklinde ve hafifçe üst üste gelecek biçimde koyup, büyük bir dikdörtgen elde edin. Kenarlarını çok hafifçe bastırarak yapıştırın ve üzerinden bir-iki kez merdaneyle geçin.

2 Hamuru ikiye katlayıp yaklaşık 30x40 cm ölçülerinde bir dikdörtgen elde edene kadar açın. Üzerine tereyağı sürüp biraz daha inceltin ve rulo şeklinde sarın. Katmanların yapışması için çok hafif bastırın ve streç filme sarıp 20 dakika buzdolabında dinlendirin.

3 Hamurdan 1.5 cm'lik dilimler kesin. Tereyağı ile yağlanmış muffin kalıplarına yerleştirin. Parmağınızın ucuyla bastırarak ince bir şekilde kalıbın içinde yayın. Elinizle yayarken spiral şeklini korumaya özen gösterin. Kalıpları tekrar buzdolabına kaldırıp 20 dakika dinlendirin.

4 Şurup için toz şeker, su, çubuk tarçın ve rendelenmiş limon kabuğunu sos tenceresine alın. Karıştırıp 105 dereceye ulaşana kadar (kaynama noktasını biraz geçene kadar) pişirin. Vanilya özütü ekleyip karıştırın. Ardından süzüp kenara alın.

5 Yumurtalı sos için un ve sütün yarısını bir kaba alıp hızlıca karıştırın. Tuz ve sütün kalanını da ekleyip iyice karıştırın. Tencereye alıp, orta ateşte beşamel sos kıvamını alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Hazırladığınız sıcak şurubu ip kadar ince olacak şekilde ve çırparak ilave edin. Ocaktan alıp mikser yardımıyla homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.

6 15-20 dakika bekletip ılındıktan sonra çırpılmış yumurta sarılarını mikserle sürekli karıştırarak ekleyin. Karışımı süzgeçten geçirin ve rahat dökebilmek için sürahiye alın. Buzdolabında bekleyen kalıpların içine dökün ve önceden ısıtılmış 220 derece fırında, üzeri kızarıp kahverengi benekler oluşana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.