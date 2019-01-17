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Patates kabuğu cipsi

Patates kabuğu cipsi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet patatesin kabuğu

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

1/2 tatlı kaşığı karabiber



Kızartmak için:

Sıvıyağ



Servis için:

1.5 su bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı nar ekşisi veya balzamik sirke


YAPILIŞI

Patates kabuklarını tuzlu suda 10 dakika dinlendirin. Suyunu süzüp iyice yıkayın ve kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Kızgın ve bol yağda sürekli karıştırarak kızartın ve yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine tuz ve karabiber serpin. Servis için yoğurdu iyice çırpıp bir kaseye alın. Üzerine nar ekşisi veya balzamik sirke gezdirin. Cipsin yanında servis yapın.

PÜF NOKTASI

Patates kabuğu cipslerini kızartmak yerine fırında da pişirebilirsiniz. Bunun için patates kabuklarını tuzlu suda dinlendirin ve yıkayıp kurulayın. Daha sonra derin bir kasede tuz ve karabiberle iyice harmanlayın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine teker teker yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.
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