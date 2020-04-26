Pesto soslu tavuk

Kırmızı biberleri ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Zeytinyağını tavaya alıp bebek kabak, havuç ve kırmızı biberi kızartın. Aynı tavada tavuk eklerini de önlü arkalı kızartın. Pesto sos için tüm malzemeyi mutfak robotuna alın ve karışım iyice pürüzsüz hale gelene kadar çekin. Pişirdiğiniz tavuk etlerini tavadan alın ve tavadaki yağın içine pesto sosunu ekleyip ısınmasını sağlayın. Sosu tavuk etlerinin üzerine dökerek sebzelerle birlikte servis yapın.