Pesto soslu tavuk

4 parça derisiz tavuk göğüs eti
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet küçük boy kırmızı biber
Sekizer adet bebek kabak ve havuç
PESTO SOS İÇİN:
Küçük bir demet fesleğen
Yarım su bardağı dolmalık fıstık
1 çay bardağı zeytinyağı
3/4 su bardağı toz parmesan peyniri
3-4 dal maydanoz
3 diş sarımsak, tuz, karabiber
Kırmızı biberleri ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Zeytinyağını tavaya alıp bebek kabak, havuç ve kırmızı biberi kızartın. Aynı tavada tavuk eklerini de önlü arkalı kızartın. Pesto sos için tüm malzemeyi mutfak robotuna alın ve karışım iyice pürüzsüz hale gelene kadar çekin. Pişirdiğiniz tavuk etlerini tavadan alın ve tavadaki yağın içine pesto sosunu ekleyip ısınmasını sağlayın. Sosu tavuk etlerinin üzerine dökerek sebzelerle birlikte servis yapın.