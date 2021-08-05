Peynirle doldurulmuş pancarlar

Pancarları fırın torbasında bir saat kadar pişirin. Kabuklarını soyun ve kavun kaşığı ile peynir koymak için yuvalar açın. Tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağında yarım saat marine edin.

Başka bir kapta 1 yemek kaşığı zeytinyağı, ince rendelenmiş Avanos küp peyniri, labne peyniri, haşhaş tohumu, kuşüzümü, pembe biber, yarım çay kaşığı karabiber, toz kakule ve Antep fıstığını karıştırın. Pancarlara açtığınız oyuklara hazırladığınız baharatlı peynir karışımından doldurun. Peynirli kısımlara haşhaş tohumu serperek servis yapın.