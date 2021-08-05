DETAYLI ARA
Sofra Diğer Peynirle doldurulmuş pancarlar

Peynirle doldurulmuş pancarlar

Peynirle doldurulmuş pancarlar
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet küçük boy pancar



2 yemek kaşığı zeytinyağı



100 gram Avanos küp peyniri



1 yemek kaşığı labne peyniri



1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu



1 yemek kaşığı kuşüzümü



1 tatlı kaşığı pembe biber



1 çay kaşığı toz kakule



1 yemek kaşığı Antep fıstığı



1 çay kaşığı karabiber, tuz



SERVİS İÇİN



Haşhaş tohumu


YAPILIŞI

Pancarları fırın torbasında bir saat kadar pişirin. Kabuklarını soyun ve kavun kaşığı ile peynir koymak için yuvalar açın. Tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağında yarım saat marine edin.

Başka bir kapta 1 yemek kaşığı zeytinyağı, ince rendelenmiş Avanos küp peyniri, labne peyniri, haşhaş tohumu, kuşüzümü, pembe biber, yarım çay kaşığı karabiber, toz kakule ve Antep fıstığını karıştırın. Pancarlara açtığınız oyuklara hazırladığınız baharatlı peynir karışımından doldurun. Peynirli kısımlara haşhaş tohumu serperek servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Sütlü erişte
Sütlü erişte
Peynirli patlıcan
Peynirli patlıcan
Peynirli sarma
Peynirli sarma
Peynirli patates
Peynirli patates
Acılı peynir
Acılı peynir
Fırında domates soslu hellim peyniri
Fırında domates soslu hellim peyniri
Cevizli ve üzümlü dilimler
Cevizli ve üzümlü dilimler
Zeytinyağında yoğurt peyniri
Zeytinyağında yoğurt peyniri

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA