Peynirli domates kızartması

DOMATESLERİ iyice yıkayıp kurulayın ve enlemesine ortadan ikiye kesin. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Domateslerin kesik kısımları tavaya gelecek şekilde yerleştirin. Hafif kızarınca diğer taraflarını çevirin. Karabiber, kimyon ve tuz serpip ocaktan alın. Kaşar peyniri- nin yarısını servis tabağına yerleştirin. Üzerine domatesleri koyup, kalan kaşar peynirini domateslerin üzerine serpin. Ilık servis yapın.