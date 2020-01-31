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Peynirli domates kızartması

Domates severlerin bayılacağı bir lezzet! Nefis kaşar peyniri ve domatesin buluşmasıyla ortaya çıkan peynirli domates kızartması tarifi...
Peynirli domates kızartması
  • 5 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet domates



3 çorba kaşığı zeytinyağı



Bir buçuk su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



1 çay kaşığı karabiber



1 çay kaşığı kimyon, tuz


YAPILIŞI

DOMATESLERİ iyice yıkayıp kurulayın ve enlemesine ortadan ikiye kesin. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Domateslerin kesik kısımları tavaya gelecek şekilde yerleştirin. Hafif kızarınca diğer taraflarını çevirin. Karabiber, kimyon ve tuz serpip ocaktan alın. Kaşar peyniri- nin yarısını servis tabağına yerleştirin. Üzerine domatesleri koyup, kalan kaşar peynirini domateslerin üzerine serpin. Ilık servis yapın.

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