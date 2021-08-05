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Sofra Diğer Peynirli patates

Peynirli patates

Peynirli patates
  • 2 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet haşlanmış patates



100 gram rendelenmiş tuzsuz sepet peyniri



Birer tutam kıyılmış dereotu ve maydanoz



Tuz, karabiber



2 adet yumurtanın akı



1 küçük paket acılı mısır cipsi



1 çay bardağı susam



KIZARTMAK İÇİN



Ayçiçeği yağı


YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri ezin. Peynir, tuz, karabiber ve kıyılmış yeşillikleri ekleyip iyice karıştırın. Harçtan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. Önce iyice çırpılmış yumurta akına, ardından ufalanmış mısır cipsine, sonra tekrar yumurta akına ve susama bulayıp hiç bekletmeden kızgın yağda kızartın. Her tarafları iyice kızardıktan sonra yağdan alın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını alıp yanında dilediğiniz soslarla servis yapın.

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