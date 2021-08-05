Peynirli patates

Haşlanmış patatesleri ezin. Peynir, tuz, karabiber ve kıyılmış yeşillikleri ekleyip iyice karıştırın. Harçtan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. Önce iyice çırpılmış yumurta akına, ardından ufalanmış mısır cipsine, sonra tekrar yumurta akına ve susama bulayıp hiç bekletmeden kızgın yağda kızartın. Her tarafları iyice kızardıktan sonra yağdan alın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını alıp yanında dilediğiniz soslarla servis yapın.