DETAYLI ARA
Sofra Diğer Peynirli patlıcan

Peynirli patlıcan

Peynirli patlıcan
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet patlıcan



300 gram Mihalıç peyniri



300 gram sepet peyniri



3 adet yumurta



3 yemek kaşığı un



SÜSLEMEK İÇİN



6-8 dal maydanoz


YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup yuvarlak dilimleyin. Bol tuzlu suda acısı çıkana kadar yaklaşık 10 dakika dinlendirin. Suyunu süzüp iyice kurulayın ve kenara alın. Peynirleri rendeleyip yumurta ve un ilave ederek iyice karıştırın. Patlıcanları pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yan yana yerleştirin. Üzerlerine peynirli harcı pay edin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Kıyılmış maydanozla süsleyip sıcak olarak servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Sütlü erişte
Sütlü erişte
Peynirli sarma
Peynirli sarma
Peynirli patates
Peynirli patates
Acılı peynir
Acılı peynir
Peynirle doldurulmuş pancarlar
Peynirle doldurulmuş pancarlar
Fırında domates soslu hellim peyniri
Fırında domates soslu hellim peyniri
Cevizli ve üzümlü dilimler
Cevizli ve üzümlü dilimler
Zeytinyağında yoğurt peyniri
Zeytinyağında yoğurt peyniri

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA