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Sofra Diğer Peynirli ve yumurtalı pide

Peynirli ve yumurtalı pide

Peynirli ve yumurtalı pide
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 55 dakika
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

<p>HARÇ İÇİN</p>

<p>250 gram ufalanmış beyaz peynir</p>

<p>100 gram rendelenmiş kaşar peyniri</p>

<p>HAMUR İÇİN</p>

<p>4.5 su bardağı un</p>

<p>1 paket yaş maya</p>

<p>Birer tatlı kaşığı toz şeker ve tuz</p>

<p>1 adet yumurta beyazı</p>

<p>1.5 su bardağı ılık süt</p>

<p>Yarım su bardağı zeytinyağı</p>

<p>KENARLARINA SÜRMEK İÇİN</p>

<p>1 adet yumurtanın sarısı</p>

<p>ÜZERİ İÇİN</p>

<p>6 adet yumurta</p>

YAPILIŞI

Hamur için un, maya, şeker, tuz, yumurta beyazı, süt ve yağı karıştırın. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Nemli bir bezle kaplayıp 30 dakika dinlendirin. Hamuru unlanmış tezgaha alıp 6 bezeye ayırın. Her birini dikdörtgen şeklinde açın. Elinizle esnetin. Kıvıracağınız kenarın içlerine beyaz peynir yerleştirin. Kenarlarını içe doğru kıvırın. Ortalarına kalan beyaz peyniri yerleştirin. Üzerlerine kaşar peyniri serpiştirin. Kenarlarına yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirin. Fırından alıp, her birinin ortasına yumurta sarısı yerleştirin. Yeniden fırına verip 10 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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