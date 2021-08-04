Peynirli ve yumurtalı pide

Hamur için un, maya, şeker, tuz, yumurta beyazı, süt ve yağı karıştırın. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Nemli bir bezle kaplayıp 30 dakika dinlendirin. Hamuru unlanmış tezgaha alıp 6 bezeye ayırın. Her birini dikdörtgen şeklinde açın. Elinizle esnetin. Kıvıracağınız kenarın içlerine beyaz peynir yerleştirin. Kenarlarını içe doğru kıvırın. Ortalarına kalan beyaz peyniri yerleştirin. Üzerlerine kaşar peyniri serpiştirin. Kenarlarına yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirin. Fırından alıp, her birinin ortasına yumurta sarısı yerleştirin. Yeniden fırına verip 10 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.