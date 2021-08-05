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Sofra Diğer Pideli ve peynirli patlıcan ezme

Pideli ve peynirli patlıcan ezme

Pideli ve peynirli patlıcan ezme
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy bostan patlıcan



Yarım su bardağı iri dövülmüş badem



100 gram Trakya süt peyniri



1 diş dövülmüş sarımsak



Yarım limonun suyu, tuz, karabiber



1 çay kaşığı kimyon



2 dal nane



PİDE İÇİN



6 adet bazlama



3 yemek kaşığı kavrulmuş susam



3-4 dal taze kekik



3 yemek kaşığı haşhaş



1 çay bardağı sızma zeytinyağı


YAPILIŞI

Bazlamaları enine ikiye bölün ve içlerini çıkarın. Susam, kekik ve haşhaşı havanda ezin. Üzerine zeytinyağı ekleyin ve ekmeklerin kesik yüzeylerine bu karışımı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızartın. Soğuyunca parçalara bölün ve kenara alın.

Patlıcanları ocakta veya fırında közleyip kabuklarını soyun. İçlerini çıkarıp badem, ezilmiş peynir, sarımsak, limon suyu, kimyon, tuz ve karabiber ekleyip sos kıvamına gelene kadar ezin.

Nanenin yarısını sosa ekleyip servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı ve kalan nane yapraklarını ilave edip gevrek bazlama parçalarıyla birlikte servis yapın.

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