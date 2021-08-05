Pideli ve peynirli patlıcan ezme

2 adet orta boy bostan patlıcan
Yarım su bardağı iri dövülmüş badem
100 gram Trakya süt peyniri
1 diş dövülmüş sarımsak
Yarım limonun suyu, tuz, karabiber
1 çay kaşığı kimyon
2 dal nane
PİDE İÇİN
6 adet bazlama
3 yemek kaşığı kavrulmuş susam
3-4 dal taze kekik
3 yemek kaşığı haşhaş
1 çay bardağı sızma zeytinyağı
Bazlamaları enine ikiye bölün ve içlerini çıkarın. Susam, kekik ve haşhaşı havanda ezin. Üzerine zeytinyağı ekleyin ve ekmeklerin kesik yüzeylerine bu karışımı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızartın. Soğuyunca parçalara bölün ve kenara alın.
Patlıcanları ocakta veya fırında közleyip kabuklarını soyun. İçlerini çıkarıp badem, ezilmiş peynir, sarımsak, limon suyu, kimyon, tuz ve karabiber ekleyip sos kıvamına gelene kadar ezin.
Nanenin yarısını sosa ekleyip servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı ve kalan nane yapraklarını ilave edip gevrek bazlama parçalarıyla birlikte servis yapın.