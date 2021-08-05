Pideli ve peynirli patlıcan ezme

Bazlamaları enine ikiye bölün ve içlerini çıkarın. Susam, kekik ve haşhaşı havanda ezin. Üzerine zeytinyağı ekleyin ve ekmeklerin kesik yüzeylerine bu karışımı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızartın. Soğuyunca parçalara bölün ve kenara alın.

Patlıcanları ocakta veya fırında közleyip kabuklarını soyun. İçlerini çıkarıp badem, ezilmiş peynir, sarımsak, limon suyu, kimyon, tuz ve karabiber ekleyip sos kıvamına gelene kadar ezin.

Nanenin yarısını sosa ekleyip servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı ve kalan nane yapraklarını ilave edip gevrek bazlama parçalarıyla birlikte servis yapın.