Portakallı Gülhatmi ve Papatya Reçeli (narenciyeli öksürük reçeli) Tarifi

Portakalların beyaz kısımları üzerinde kalacak şekilde kabuklarını rendeleyin. Daha sonra bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ilavesi ile kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp portakalları soğuk sudan geçirin ve süzün. Ilındığı zaman küçük parçalar halinde doğrayıp, kenara alın. Gülhatmi çiçeği ile papatyayı ayrı bir tencerede 3 su bardağı tozşeker ve 2 su bardağı su ilavesi ile pişirin. Kaynamaya başlayınca portakalları ekleyin. Limon suyunu katın ve kıvam alana kadar pişirmeye devam edin. Kıvama gelip gelmediğini anlamak için reçelden bir kaşık alın ve tabağa damlatın. Suyu yayılmıyorsa reçeliniz olmuş demektir. Tarçın ve zencefil katıp bir-iki taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Soğuduktan sonra kavanozlara aktarın.