DETAYLI ARA
Sofra / Diğer / Portakallı Gülhatmi ve Papatya Reçeli (narenciyeli öksürük reçeli) Tarifi

Portakallı Gülhatmi ve Papatya Reçeli (narenciyeli öksürük reçeli) Tarifi

Mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı direncinizi arttırmak için en iyi yöntem evde hazırladığınız şifalı reçeteler olabilir. Kolay tarifle evde kaynatabileceğiniz dilerseniz kahvaltılarda da tüketebileceğiniz narenciyeli öksürük reçeli tarifi...
Portakallı Gülhatmi ve Papatya Reçeli (narenciyeli öksürük reçeli) Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2-3 adet orta boy portakal



Yeteri kadar su



100 gram kurutulmuş gülhatmi çiçeği



100 gram kurutulmuş papatya



3 su bardağı tozşeker



Yarım limonun suyu



1 adet çubuk tarçın



1 küçük parça zencefil


YAPILIŞI

Portakalların beyaz kısımları üzerinde kalacak şekilde kabuklarını rendeleyin. Daha sonra bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ilavesi ile kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp portakalları soğuk sudan geçirin ve süzün. Ilındığı zaman küçük parçalar halinde doğrayıp, kenara alın. Gülhatmi çiçeği ile papatyayı ayrı bir tencerede 3 su bardağı tozşeker ve 2 su bardağı su ilavesi ile pişirin. Kaynamaya başlayınca portakalları ekleyin. Limon suyunu katın ve kıvam alana kadar pişirmeye devam edin. Kıvama gelip gelmediğini anlamak için reçelden bir kaşık alın ve tabağa damlatın. Suyu yayılmıyorsa reçeliniz olmuş demektir. Tarçın ve zencefil katıp bir-iki taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Soğuduktan sonra kavanozlara aktarın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Kayısı Reçeli Tarifi
Kayısı Reçeli Tarifi
Mozzarella Peynirli ve Domatesli Polpette
Mozzarella Peynirli ve Domatesli Polpette
Panzanella Tarifi
Panzanella Tarifi
Izgara Patlıcan Bohçası
Izgara Patlıcan Bohçası
Lübnan Pideli Babagannuş Tarifi
Lübnan Pideli Babagannuş Tarifi
Kuşkonmazlı Pide Tarifi
Kuşkonmazlı Pide Tarifi
Kaymaklı Meyveli ve Çikolatalı Dondurma Tarifi
Kaymaklı Meyveli ve Çikolatalı Dondurma Tarifi
Kabak mücver tarifi: Fırında veya kızartılmış kabak mücveri nasıl yapılır?
Kabak mücver tarifi: Fırında veya kızartılmış kabak mücveri nasıl yapılır?

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN